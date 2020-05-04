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ADANA İntihar notu bırakan gencin otomobili baraj gölündeki köprüde bulundu

İntihar notu bırakan gencin otomobili baraj gölündeki köprüde bulunduADANA'da yakınlarına intihar edeceği yönünde mesajlar gönderdikten sonra otomobili, Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüde bulunan Muhammet K. (29), ekiplerin suda ve karada yaptıkları aramada bulunamadı.

04.05.2020 04:31 | Son Güncelleme: 04.05.2020 04:32
İntihar notu bırakan gencin otomobili baraj gölündeki köprüde bulundu
ADANA'da yakınlarına intihar edeceği yönünde mesajlar gönderdikten sonra otomobili, Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüde bulunan Muhammet K. (29), ekiplerin suda ve karada yaptıkları aramada bulunamadı.
Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüde meydana geldi. Gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesindeki evinden çıkan Muhammet K., yakınlarına intihar edeceği yönünde mesaj gönderip, telefonunu kapattı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis, Plaka Tanı Sistemi (PTS) üzerinden Muhammet K.'nın otomobil ile Çatalan Batı Köprüsü'nden geçiş yaptığını belirledi. Seyhan Baraj Gölü kıyısı boyunca arama yapan ekipler, Muhammet K.'nın otomobilini, köprü üzerinde çalışır vaziyette buldu.
OTOMOBİLDE İNTİHAR NOTU BULUNDU
Otomobil içerisinde kimsenin olmadığını saptayan ve araçta yapılan aramada intihar notu bulan polis, Sualtı Grup Amirliği ekiplerinden arama çalışması için destek istedi. Karada yapılan aramada izine rastlanmayan Muhammet K., sualtı polislerinin gölde yaptığı yaklaşık bir saatlik aramada da bulunamadı. Gece karanlığı nedeniyle ara verilen arama çalışmasına sabah erken saatte yeniden başlanacağı bildirildi. ADANA İntihar notu bırakan gencin otomobili baraj gölündeki köprüde bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan Baraj Gölü, Çukurova, Güncel, Haber

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