Adana iskele çöktü, 2'si ağır 3 işçi yaralandı

İskele çöktü, 2'si ağır 3 işçi yaralandı İşçi
ADANA'da, öğrenci yurdu inşaatındaki vincin çökmesi sonucu 2'si ağır 3 işçi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Sarıçam İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yapımı devam eden bin yataklı öğrenci yurdu inşattının dış sıvasını yapan 3 işçi, iskelenin çökmesi sonucu 5 metre yükseklikten aşağı düştü. İşçilerden 2'si ağır yaralandı. Kazanın ardından 112 ekipleri, yaralı işçilerin hastaneye kaldırdı. İnşattaki çalışmayada ara verildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
, Güncel Kaynak: DHA