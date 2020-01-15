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Adana kafedeki cinayet anı güvenlik kamerasında

Kafedeki cinayet anı güvenlik kamerasındaADANA'da bir kafede oturan Bedirhan Baykara'nın (36), öldürülme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

15.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:09
Kafedeki cinayet anı güvenlik kamerasında
ADANA'da bir kafede oturan Bedirhan Baykara'nın (36), öldürülme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kafede bir kadınla oturan Baykara'nın yanına gelip tabancayla 5 el ateş edip kaçan 30 yaşlarındaki saldırgan aranıyor.
Olay, 13 Ocak'ta öğle saatlerinde Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın arkadaşıyla kafede oturan Bedirhan Baykara'nın yanına gelen ve henüz kimliği saptanamayan kişi, tabancayla ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Baykara'ya, kafede müşteri olarak bulunan hemşire ilk müdahaleyi yaptı. Özel hastaneye kaldırılan Baykara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, daha sonra saldırganın kaçtığı otomobili terk edilmiş halde buldu. Olayın ardından cinayetin güvenlik kamera görüntüleri inceleme aldı. Güvenlik kamerasına bir kadınla oturan Baykara'nın yanına hızla gelen 30 yaşlarındaki katil zanlısının tabancasının çekip, 5 el ateş ederek koşarak kaçma anının kaydedildiği saptandı. Alacak verecek meselesi yüzünden işlenmiş olabileceği üzerinden durulan cinayetle ilgili soruşturma sürdürülürken 30 yaşlarındaki katil zanlısı ise aranıyor.
Adana kafedeki cinayet anı güvenlik kamerasında

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Kaynak: DHA


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