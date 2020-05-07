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ADANA Kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldüADANA'da, bir kağıt fabrikasının bahçesinde biriktirilen kağıt balyalarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

07.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:36
Kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
ADANA'da, bir kağıt fabrikasının bahçesinde biriktirilen kağıt balyalarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasında çıktı. Bahçe içinde biriktirilen kağıt balyaları henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ADANA Kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Adana, Güncel, Haber

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