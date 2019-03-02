Kağıt Toplama Arabasını Yastık Yapıp Kaldırımda Uyuyan Küçük Çocuk Yürek Burktu

Adana'da 6 yaşındaki Aziz'in boyundan büyük kağıt toplama arabasını yastık yaparak kaldırımda uyuması yürek burktu. Bir vatandaş, kışın ortasında kaldırımda uyuyan çocuğa bir miktar harçlık verdikten sonra yoluna devam etti.

KÜÇÜK ÇOCUK VATANDAŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesinde bir durağın arkasında, kağıt toplama arabasını yastık yaparak kaldırımda uyuyan, 6 yaşlarındaki küçük çocuk vatandaşların dikkatini çekti.

BABASININ ŞİŞE TOPLAMAYA GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından uyandırılan küçük çocuk, kendisine sorulan sorulara yanıt veremedi ancak isminin Aziz olduğunu söyledi. Vatandaşların, Bu kağıt toplama arabasını kullanamayacak kadar küçüksün, kimsen yok mu diye sorması üzerine küçük çocuk babasının şişe toplamaya gittiğini söyledi.

KADIN, ÇOCUĞA HARÇLIK VERDİ

Kadın, kışın ortasında kaldırımda uyuyan çocuğa bir miktar harçlık verdikten sonra yoluna devam ederken, küçük çocuk nerede yaşadığına, babasının nerede şişe topladığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Kaynak: DHA