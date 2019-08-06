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ADANA KAHVEDE OTURANLARIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILMASIYLA İLGİLİ 1 TUTUKLAMA

ADANA'da, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kahvede oturanların üzerine ateş açılmasıyla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı.

06.08.2019 10:52
ADANA KAHVEDE OTURANLARIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILMASIYLA İLGİLİ 1 TUTUKLAMA
ADANA'da, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kahvede oturanların üzerine ateş açılmasıyla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 25 Temmuz'da, Yüreğir ilçesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Kahvede oturan Yahya P., Mustafa U., Nuri K. ve Mustafa B.'nin üzerine, iddiaya göre, seyir halindeki otomobilden silahla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Yahya P., Mustafa U. ile Nuri K. yaralandı. Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Ateş açılan aracın kiralık olduğunu saptayan ekipler, yaklaşık 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek, kimlik tespitinde bulundu. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla Selahattin Ç. (21), Kazım Can G. (19), Ömer Faruk Ö. (22) ve Abdullah B. (23) gözaltına alındı. Selahattin Ç., sorgusunda, silahı kendisinin kullandığını, kahvede oturan Mustafa B.'yi 4- 5 ay önce halk otobüsünde tartıştığı kişiye benzettiğini ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selahattin Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazım Can G., Ömer Faruk Ö. ve Abdullah B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kışla Caddesi, Yüreğir, Güncel

Kaynak: DHA

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