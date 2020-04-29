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ADANA Kakaolu baklava, güllaça rakip oldu

Kakaolu baklava, güllaça rakip olduAdana'da baklava üreticisi Mehmet Tekin, Ramazan Ayı'nda en çok kakaolu baklavanın tercih edildiğini bu ürünün güllaçın yerini almak üzere olduğunu söyledi.

29.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 08:42
Kakaolu baklava, güllaça rakip oldu
Adana'da baklava üreticisi Mehmet Tekin, Ramazan Ayı'nda en çok kakaolu baklavanın tercih edildiğini bu ürünün güllaçın yerini almak üzere olduğunu söyledi.
Adana'da ailesiyle birlikte 40 yıldır fıstıklı baklava, şöbiyet, dürüm, dolama, bülbül yuvası, fıstık ezmesi ve su böreği üretimi yapan Gaziantepli Mehmet Tekin, Ramazan Ayı'nda iftar sofralarında geçen yıllar en çok güllaç tercih edilirken bu yıl piyasaya yeni çıkan kakaolu ve sütlü baklavanın rağbet gördüğünü belirerek, " Çok özel bir ürün, güllaç tabi iftar sofralarının vazgeçilmez bir ürünü. Ancak özel kakao ve özel sütle imal edilen bu baklava güllaçı geçmek üzere. Şuanda yetiştirmekte zorlanıyoruz, ürüne çok ciddi bir talep var" dedi. Güllaçın kilosunu 50 TL, kakaolu baklayı da 78 lirana satışa sunduklarını belirten Tekin, fiyatlara zam yapılmadıklarınıda sözlerine ekledi. Ayrıca Tekin, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı dışarı çıkamayan vatandaşların evlerine de gün boyu servis yaptıklarını bu Ramazan Ayın'da kimseyi tatlısız bırakmayacaklarını söyledi. ADANA Kakaolu baklava, güllaça rakip oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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