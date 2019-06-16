Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren kahraman kadın şoför o anları anlattı

Adana'daDün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kent içi yolcu taşıyan belediye otobüsündeki yolculardan Zilfo Adıyaman bir anda fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcular hemen otobüsün şoförü Zeliha Elbüken'e haber verdi. Bunun üzerine otobüsün istikametini değiştiren Elbüken yaşlı adamı kısa sürede Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Diğer yolcular ve şoför Zeliha Elbüken'in yardımıyla hastaneye yetiştirilen Zilfo Adıyaman tedaviye alındı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olay saniye saniye belediye otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı adamı hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Zeliha Elbüken'e belediye ve Adıyaman'ın ailesi tarafından teşekkür edildi.

"BABALAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUM"

Olay sonrası çevresinden sürekli tebrik telefonları aldığını belirten Zeliha Elbüken, insani bir görevi yerine getirdiğini ve kalp krizi geçiren Zilfo Adıyaman'ın durumunun iyi olduğuna çok sevindiğini söyledi. Olay anında bir an bile tereddüt etmeden karar aldığını vurgulayan Elbüken, şöyle konuştu: "Hasta olan amcamızın rahatsız olduğunu görünce durumun ciddi olduğunu anladım. Acile götürme ihtiyacı duydum. O dakikadan itibaren otobüsü yolcu indirip bindirmeden direk olarak Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne sürdüm. Şu an durumu iyi. Sol taraftan araçtan yol isteyerek elimden geldiği kadar hızlı getirdim. Kendisiyle görüşmek isterim. Buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Babalar gününü de kutluyorum.