Adana Kamyon Şoförünü Pompalı Tüfekle Yaraladılar

11 Kasım 2018 Pazar 15:44



11 Kasım 2018 Pazar 15:44

Adana'da kamyon şoförü Erhan Tanrıkulu, kamyonunu park ettiği sokakta kimliği belirsiz 2 kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.Olay, Yüreğir ilçesindeki Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Erhan Tanrıkulu, 01 KAG 73 plakalı kamyonunu 3720 sokağa park ettikten sonra sokakta yürürken kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Birkaç kez tüfek sesi duyduğunu belirten mahalle sakinleri, Tanrıkulu'nu yaralayan 2 kişinin bir otomobille bölgeden hızla uzaklaştığını kaydetti.Baş ve sırt kısmından saçmalarla yaralanan Tanrıkulu, tedavi edilmek üzere ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanrıkulu'nun vurulduğu sokakta inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri, çok sayıda kovan buldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri Tanrıkulu'nu vuran zanlıları arıyor.