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Adana-kamyonet çarptı, otomobil ezdi

Kamyonet çarptı, otomobil ezdiAdana'da yolun karşısına geçmek isteyen Necati Akman (71) kamyonetin çarpması sonucu savrulduğu yolda otomobilin altında kalarak, hayatını kaybetti.

25.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:58
Kamyonet çarptı, otomobil ezdi
'da yolun karşısına geçmek isteyen Necati Akman (71) kamyonetin çarpması sonucu savrulduğu yolda otomobilin altında kalarak, hayatını kaybetti.
Kaza, Girne Bulvarı üzerinde 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yol yapım çalışmasından dolayı tek şerit olarak araç trafiğine açılan bulvardan karşıya geçmek isteyen Necati Akman'a, Mustafa D. idaresindeki 01 CCJ 11 kamyonet çarptı. Savrularak, yola düşen Akman, Yücel A. idaresindeki 01 EBF 28 plakalı otomobilin altında kaldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Akman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Adana-kamyonet çarptı, otomobil ezdi

Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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