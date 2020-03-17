ADANA Kamyonete gizlenen 49 kilo esrarı 'Oscar' buldu
Kamyonete gizlenen 49 kilo esrarı 'Oscar' bulduADANA'da, kontrol noktasında yapılan aramada, kamyonet kasasında gizli bölmedeki 49 kilo 700 gram esrarı narkotik köpeği 'Oscar' buldu.
17.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:26
Kamyonete gizlenen 49 kilo esrarı 'Oscar' buldu
ADANA'da, kontrol noktasında yapılan aramada, kamyonet kasasında gizli bölmedeki 49 kilo 700 gram esrarı narkotik köpeği 'Oscar' buldu. Gözaltına alınan sürücü Ahmet A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kamyonetle uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Plakası tespit edilen kamyonetin sürücüsü Ahmet A. (39), Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolu Ceyhan-Adana yönünde ekiplerce takibe alındı. Uyuşturucu taşındığı düşünülen kamyonet, İncirlik Park Alanı'nda durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Oscar' adlı köpek de kullanıldı. 'Oscar', kamyonetin kasa bölümünü koklayıp, tepki verince ekipler de bu bölümü inceledi. Kasanın özel olarak yükseltilip, damper sistemi yapıldığını belirleyen ekipler, gizli bölmeyi açtığında 20 poşet içinde 49 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Sürücü Ahmet A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ADANA'da, kontrol noktasında yapılan aramada, kamyonet kasasında gizli bölmedeki 49 kilo 700 gram esrarı narkotik köpeği 'Oscar' buldu. Gözaltına alınan sürücü Ahmet A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kamyonetle uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Plakası tespit edilen kamyonetin sürücüsü Ahmet A. (39), Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolu Ceyhan-Adana yönünde ekiplerce takibe alındı. Uyuşturucu taşındığı düşünülen kamyonet, İncirlik Park Alanı'nda durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Oscar' adlı köpek de kullanıldı. 'Oscar', kamyonetin kasa bölümünü koklayıp, tepki verince ekipler de bu bölümü inceledi. Kasanın özel olarak yükseltilip, damper sistemi yapıldığını belirleyen ekipler, gizli bölmeyi açtığında 20 poşet içinde 49 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Sürücü Ahmet A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ADANA Kamyonete gizlenen 49 kilo esrarı 'Oscar' buldu
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Güncel
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı