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Adana kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki erol öldü

Kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki Erol öldü (2)CENAZESİNİ GÖZYAŞLARIYLA ALDILARAdana'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Erol Bartan'ın (6) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesince alındı.

19.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:05
Kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki Erol öldü (2)
CENAZESİNİ GÖZYAŞLARIYLA ALDILAR
'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Erol Bartan'ın (6) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesince alındı. Küçük çocuğun cenazesini almaya gelen baba Erol Bartan (47) ve hala Fatma Komaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Erol Bartan, Oğlum buz gibi olmuş. Ben bu acıya nasıl dayanacağım diyerek, gözyaşı döktü. Erol'un halası Fatma Komaç ise Ben bakmaya kıyamıyordum. Yavrum gitti diye ağladı.
Erol Bartan'ın cenazesinin, yarın Buruk Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Adana kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki erol öldü

Adli Tıp Kurumu, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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