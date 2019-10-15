Haberler » Güncel » Adana kamyonetin üstüne çıkıp, daireye girmeye çalışan şüpheli yakalandı

Adana kamyonetin üstüne çıkıp, daireye girmeye çalışan şüpheli yakalandı

Kamyonetin üstüne çıkıp, daireye girmeye çalışan şüpheli yakalandıAdana'da park halindeki kamyonetin üzerine çıkıp, hırsızlık amacıyla bir apartman dairesinin balkonuna atlayan Eyyüp G. (19), güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

15.10.2019 11:49
Kamyonetin üstüne çıkıp, daireye girmeye çalışan şüpheli yakalandı
Adana'da park halindeki kamyonetin üzerine çıkıp, hırsızlık amacıyla bir apartman dairesinin balkonuna atlayan Eyyüp G. (19), güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Polis ekiplerince yakalanan Eyyüp G., tutuklanarak cezaevine konuldu.
Çukurova ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde iddaya göre Eyyüp G., bir apartmanın yanında park halindeki kamyonetin üzerine çıkıp birinci kattaki dairenin balkonuna girdi. Ev sahibi tarafından fark edilen Eyyüp G., daha sonra balkondan atlayıp gözcülük yapan arkadaşıyla birlikte kaçtı. Elinde sopayla hırsızları kovalayan ev sahibi polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli Eyyüp G.'nin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan Eyyüp G.'nin hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olduğu ve daha önce anı yöntemle 3 evde hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Eyyüp G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Adana kamyonetin üstüne çıkıp, daireye girmeye çalışan şüpheli yakalandı

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:05 Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci gün (4)
13:05 BEYOĞLU'NDA BİR İŞYERİNE SES BOMBASI ATAN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
13:00 Sabah ailesinin mutlu günü
13:05 Boş araziye ekilen nohutun geliri öğrencilere "burs" olacak
13:05 İzmit Körfezi'nin kirletilmesine 2,5 milyon lira ceza
13:04 Çanakkale'de 83 düzensiz göçmen yakalandı
13:04 İzmir'de okulda yangın tatbikatı yapıldı
15.10.2019 13:07:43