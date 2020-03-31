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ADANA Kamyonette sahte 1060 litre dezenfektan ele geçirildi

Kamyonette sahte 1060 litre dezenfektan ele geçirildiADANA'da, polis uygulama noktasında durdurulan kamyonette, piyasa değeri 300 bin lira olan 1060 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

31.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:11
Kamyonette sahte 1060 litre dezenfektan ele geçirildi
ADANA'da, polis uygulama noktasında durdurulan kamyonette, piyasa değeri 300 bin lira olan 1060 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, piyasa değeri 300 bin lira olan 1060 litre sahte dezenfektan ele geçirildi. Gözaltına alınan A.O., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dezenfektanlar ise imha edildi. ADANA Kamyonette sahte 1060 litre dezenfektan ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Adana, Güncel

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ADANA Kamyonette sahte 1060 litre dezenfektan ele geçirildi
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