ADANA KANALA DÜŞEN KADINI İTFAİYE EKİBİ KURTARDI

ADANA'da Ramazan Bayramı
nedeniyle mezarlık ziyaretine giden Remziye Ayata(72), içinde su olmayan 2 metre derinliğindeki kanala
düşerek yaralandı. Olay, merkez Çukurova
ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için Kabasakal Mezarlığı'na gelen Remziye Ayata, içi boş sulama kanalını fark etmeyerek dengesini kaybedip içine düştü. Yanındaki yakınları Remziye Ayata'yı kanaldan çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kanalın içinde yatan kadını sedyeyle yukarı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Remziye Ayata'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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