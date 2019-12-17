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Adana kapıya sıkışan çocuk öldü, baba gözyaşlarına boğuldu

Kapıya sıkışan çocuk öldü, baba gözyaşlarına boğulduADANA'da, Ömer El Mahmud (5), otomatik kapı ile demir direk arasına sıkışarak, hayatını kaybetti.

17.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:47
Kapıya sıkışan çocuk öldü, baba gözyaşlarına boğuldu
ADANA'da, Ömer El Mahmud (5), otomatik kapı ile demir direk arasına sıkışarak, hayatını kaybetti. Haberi alan baba, yığılıp kaldığı yol ortasında uzun süre gözyaşı döktü.
Olay, ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak 'ya gelen Mahmud Ailesi, bir çiftlikte çalışmaya başladı. Baba Halıd El Mahmut (34) sabah saatlerinde motosikletiyle, otomatik demir kapıyı açıp, çiftlikten ayrıldı. Bu sırada bahçede oynayan Ömer El Mahmud ise kapıya koştu. Ancak küçük çocuk otomatik kapanan kapı ile demir direk arasında sıkıştı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alır almaz eve dönen babanın feryatları yürekleri yaktı. Anne Iman Ali El Kerru da fenalaştı. Çifti, vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Küçük çocuğu cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana kapıya sıkışan çocuk öldü, baba gözyaşlarına boğuldu

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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