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ADANA KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

ADANA'da motosikletle giderken yolda yürüyen S.E.'nin (46) içinde bin 500 lira bulunan çantasını çalan Veysel K. (24) tutuklandı.

06.08.2019 10:19
ADANA KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
ADANA'da motosikletle giderken yolda yürüyen S.E.'nin (46) içinde bin 500 lira bulunan çantasını çalan Veysel K. (24) tutuklandı. Kapkaç anı bir işyerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Olay, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve çocuğuyla yolda yürüyen S.E.'nin yanına yaklaşan motosiklet üzerindeki 2 kişi, kadının içinde bin 500 lira bulunan çantasını kapkaç yaptı. Olayın ardından şoka giren S.E.'yi yanındaki eşi sakinleştirdi. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Yarkesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, motosiklet üzerindekilerden şüpheli Veysel K.'yı yakaladı. Şüphelinin ayrıca Saydam Caddesi'nde yürüyen H.G. isimli kadının da cep telefonunu aynı yöntemle aldığını saptadı. Mahkemeye sevk edilen Veysel K. tutuklandı. Polis, motosikleti kullanan şüpheliyi yakamalak için çalışma başlattı.

Seyhan, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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