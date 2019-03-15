Adana Karatay Kışın Patlıcan, Biber ve Domatesten Uzak Durun

Kaynak: DHA

Karatay Kışın patlıcan, biber ve domatesten uzak durunADANA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, 1. Adana Sağlık Festivali'nin davetlilerinden İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı yöresel yemeklerin ve içeceklerin bulunduğu sofrada ağırladı. Sözlü ailesiyle keyifli bir sohbet yapan Prof. Dr. Canan Karatay, yerel seçim sürecinde siyaset gündeminden düşmeyen patlıcan, biber ve domatesin kış aylarında tüketilmesinin sağlık açısından sakıncalarını anlattı. Kış mevsiminde yaz sebzelerinden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Karatay, kış aylarında hastalanmamak için bol bol turp, lahana, havuç, karnabahar, havuç ve kereviz yemeyi tavsiye etti.ADANA LEZZETLERİ ÇOK FAYDALIBaşkan Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, Prof. Dr. Canan Karatay'ı Adana Kebabı, ciğer kebabı, şaglam suyu, turp, karışık turşu, salata çeşitleri, yoğurt, mercimekli bulgur pilavı, tereyağı, keçi peyniri ve koyun peynirinin bulunduğu sofrada misafir etti. Sağlıklı beslenme üzerine yapılan sohbette Sözlü çiftinin sorularını cevaplandıran Prof. Dr. Canan Karatay, kuyruk yağlı kebap, ciğer kebabı, şalgam suyu, turp ve turşu çeşitlerinin çok faydalı gıdalar olduğunu söyledi. Proteinin yağıyla birlikte yendiği zaman vücuda fayda sağladığını anlatan Karatay mevsimine göre sebze tüketiminin önemine değindi.12 AY PATLICAN YERSENİZ VÜCUT İSYAN EDERFiyatlarındaki artış nedeniyle yerel seçim sürecinde siyaset gündeminden düşmeyen patlıcan, biber ve domatesin kış mevsiminde tüketimini değerlendiren Karatay, Kış mevsiminde ucuz olan kış sebzelerini tüketmeliyiz. Yazın da yaz sebzelerini yemeliyiz. Çünkü vücudumuz böyle programlanmış. Ben kışın patlıcan, biber yenmesine karşıyım. Yılın 12 ayı patlıcan yerseniz, vücut olumsuz reaksiyon gösterir. Kışın, turp, lahana, havuç, karnabahar, havuç ve kereviz var. Kışın bu sebzeleri yemeliyiz ki, hastalanmayalım. Her sebzeyi, her meyveyi doğal yetiştiği mevsiminde yemeliyizö dedi.MUTLU OLMAK İSTEYEN ŞALGAM SUYU İÇSİNAdana'nın milli içeceği şalgam suyuna övgüler yağdıran Karatay, doğal olarak fermente olan şalgam suyu, doğal yoğurt ve evde yapılmış turşu çeşitlerinin bol bol tüketilmesini tavsiye etti. Mutluluk hormunu olan seratonin bağıksaklarda oluştuğunu anımsatan Karatay, Seratonin üretmek için en doğru besinler, evde yapılmış turşu, doğal fermente olmuş şalgam suyu, sirke ve yoğurttur. Lahana, turp, brokoli, soğan, sarımsak, doğal tereyağı, zeytinyağı, keçi peyniri, koyun peyniri de seratonin sağlar. Geleneksel yöntemlerle yapılmış turşu suyu, şalgam suyu en sağlıklı içeceklerdirö diye konuştu. Karatay, makarna, baklava, börek, lahmacun, pizza, hamburger, sandviç ve gazlı içeceklerin tüketilmesinin obeziteye neden olduğunu dile getirdi.