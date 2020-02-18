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Adana karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

Karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldüADANA'da, soba kömürünü mangalda yakıp, odada ısınmaya çalıştırken karbonmonoksit gazından zehirlenen Arif Karataş (49), hayatını kaybetti.

18.02.2020 00:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 00:33
Karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
ADANA'da, soba kömürünü mangalda yakıp, odada ısınmaya çalıştırken karbonmonoksit gazından zehirlenen Arif (49), hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.00 sıralarında merkez ilçesi 84106 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Ağabeyi Rıdvan Karataş (51) ile birlikte oturan Arif Karataş, iddiaya göre soba kömürünü mangala koyup, evin arka bahçesinde yaktıktan sonra odaya getirdi. Bir şeyler almak için bakkala giden Rıdvan Karataş, eve döndüğünde kardeşini hareketsiz yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Arif Karataş'ın öldüğü belirlendi. Öte yandan polisin evde yaptığı ilk incelemede Karataş'ın karbonmoksitten zehirlenerek öldüğü saptandı. Cesedi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan Karataş'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Adana karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

Çukurova, Karataş, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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