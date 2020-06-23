ADANA Kargoya verilen paketten kaçak cep telefonu ve sigara çıktı

Kargoya verilen paketten kaçak cep telefonu ve sigara çıktıADANA'da, bir kargo şirketine teslim edilen paketten piyasa değeri 550 bin lira olan 172 adet kaçak cep telefonu ile 1425 adet kaçak sigara çıktı.

23.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:26
Kargoya verilen paketten kaçak cep telefonu ve sigara çıktı
ADANA'da, bir kargo şirketine teslim edilen paketten piyasa değeri 550 bin lira olan 172 adet kaçak cep telefonu ile 1425 adet kaçak sigara çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir kargo şirketine teslim edilen pakette, kaçak cep telefonu ile sigara olduğu bilgisine ulaştı. Hemen söz konusu kargo şirketine giden ekipler, pakette toplam piyasa değeri 550 bin lira olan 172 adet kaçak cep telefonu ile 1425 adet kaçak sigara ele geçirdi. Polis, paketi kargoya veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. ADANA Kargoya verilen paketten kaçak cep telefonu ve sigara çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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