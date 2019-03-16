Adana, Karnavalına Hazırlanıyor

Adana
'da bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek olan, 'Nisan'da Adana'da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' için hazırlıklar sürdürülüyor.
Resmi açılışı 6 Nisan'da, aktivitelerin ise 3- 7 Nisan
tarihleri arasında düzenlenecek karnavala bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Adana sokaklarını bir şölen havasına dönüştüren karnavalda, çok sayıda eğlenceli ve kültürel etkinlik düzenlenecek. 6 Nisan'daki Karnaval Korteji ise özel etkinlik gruplarının yine rengarenk kostümleriyle geçişine sahne olacak. Bunun yanında karnaval için Adana'ya gelecek çok sayıdaki ünlü sanatçı da, kortej yürüyüşü sırasında halkı selamlayacak. Sosyal bir proje olarak başlayan, sonrasında ise tanıtım faaliyetleri çerçevesinde bir turizm hareketini dönüşen karnaval, Adana'nın 'marka kent' olma yolundaki çabasına da doğrudan katkı yapıyor.
ADANA EKONOMİSİNE KATKISI 85 MİLYON TL
Bu yıl Adana dışından otellerde ve evlerde konaklamak üzere yatılı gelecek olanlarla çevre il ve ilçelerden günü birlik gelecek olan kişi sayısının 100 binden fazla olacağı öngörülüyor. Bunun yanında Adanalılarında katılımıyla kent sokaklarında yaklaşık 500 bin kişi karnavalı yaşayacak. Etkinlikler boyunca yapılması beklenen yeme-içme, eğlence, alışveriş, hava ve kara ulaşımı ile diğer bazı harcamalar eklendiğinde ise Portakal Çiçeği Karnavalı ekonomisi 80-85 milyon liralık rakama ulaşıyor. Bu yıl gerçekleştirilecek karnaval için Adana'daki bakanlık ve belediye belgeli toplam 11 bin yatak kapasitesinin tamamı doldu.
ADANA'YA BEKLİYORUZ Türkiye
'nin ilk ve tek sokak karnavalı olan 'Nisan'da Adana'da - Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir önderi Toyota Türkiye
Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO
'su ve Nisan'da Adana'da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Karnavala katılacak herkesi açılış kortejine, hazırladıkları rengarenk kostümleriyle bekliyoruz. Dünya çapındaki benzer etkinliklerde olduğu gibi, Portakal Çiçeği Karnavalı'nın on binlerce turisti ağırladığı bir turizm aktivitesi haline geldi. Bu büyük şölene, Adana ve civarında yaşayanlar dışında başka illerden ve hatta ülkelerden binlerce katılımcı beklemekteyiz. Yurtdışından karnavalımıza katılacak olan çok sayıda grup ve kişiler var. Sürpriz etkinlikler planlıyoruz. Bunun yanı sıra her yıl olduğu gibi çok sayıda ünlü sanatçı ile birlikte iş ve cemiyet hayatından ünlü sima da yine Adana'da olacak. Nisan'da portakal ağaçları çiçek açtığı zaman yaklaşık 3 hafta süren bu güzel ortamı yaşamak için herkesi Adana'ya davet ediyoruz. Karnaval süresince bu havayı yaşamak için siz de Adana'yı ziyaret edin.
Adana, Güncel
Kaynak: DHA