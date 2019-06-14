14.06.2019 11:39
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Adana Karpuz Festivali 21 Haziran'da

Adana Karpuz Festivali 21 Haziran

Adana'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Adana Karpuz Festivali, 21 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek.

Adana'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Adana Karpuz Festivali, 21 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek.

Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada olan Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Adana'da, Karpuz Festivali'nin 3'üncüsü 21 Haziran Cuma günü düzenlenecek. Adana karpuzunun marka değerinin artırılması için gelenekselleşen ve bu yıl da Merkez Park'ta gerçekleştirilecek olan Adana Karpuz Festivali'nde vatandaşlara birçok etkinlik sunulacak.

Folklor gösterisiyle saat 19.30'da başlayacak olan festivalde 'Çukurova'nın Nadide Çiçekleri ve Kültür Hazinesi Defilesi' de yapılacak. Her yıl festivalin en çok ilgi gören bölümü olan yarışmalarda, çocuklar için karpuz yeme yarışması, karpuz taşıma yarışması ve en iyi karpuz yarışması da gerçekleştirilecek.

Festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından ünlü sanatçı Rafet El Roman konseriyle sona erecek. - ADANA
Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Adana, Güncel

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