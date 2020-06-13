ADANA KARPUZ SEÇMENİN PÜF NOKTALARINI ANLATTI

ADANA'da, 20 yıldır karpuzculuk yapan Zeki Buyruk, karpuz seçerken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

13.06.2020 08:21 | Son Güncelleme: 13.06.2020 08:27
ADANA'da, 20 yıldır karpuzculuk yapan Zeki Buyruk, karpuz seçerken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Buyruk, iyi karpuzun üzerindeki yeşil damar renklerinin açık tonda, sapının ise kahverengi olması gerektiğini belirtti.
Adana'da, yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz tezgahlardaki yerini aldı. Kilosu 2 TL'ye satışa sunulan karpuzun seçimi konusunda uyarıda bulunan satıcı Zeki Buyruk, "İyi karpuz sapından anlaşılır. Sapı kahverengi olursa bu karpuz iyidir. Ayrıca üzerindeki yeşil damar renkleri açık olacak, vurulduğu zaman tok bir ses gelecek. Eğer karpuzun sap rengi yeşilse bu karpuz da kabaktır" dedi.
Sosyal medyada izlenme rekorları kıran, 'Karpuzu beyaz çıkan adam' olarak ünlenen görüntülerdeki kişiye de gönderme yapan Buyruk, "Bu ağabeyimiz, görüntülerde iyi karpuzu anlatıyor, ancak seçtiği karpuz beyaz. Gerçek karpuz bizdeki gibi olur" diye konuştu. ADANA KARPUZ SEÇMENİN PÜF NOKTALARINI ANLATTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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