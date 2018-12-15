Adana Kasalı Motosiklette 11 Kişiyle Yolculuk

Kasalı motosiklette 11 kişiyle yolculuk Adana
'da 7'si çocuk 11 kişilik ailenin kasalı motosiklette yolculuğu, görenleri şaşkına çevirdi. Merkez Seyhan
İlçesi Debboy Caddesi
'nde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 01 MG 119 plakalı motosikletle, ön bölümünde 2 erkek, arkasındaki sepette ise 2 kadın ve 7 çocuk, toplam 11 kişinin yolculuk yaptığı görüldü. Yaşanabilecek olası bir tehlikeye aldırış etmeyen aile bireyleri, çevredekilerin şaşkın bakışlarını aldırmadan yoluna devam etti. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaşın uyarısına kadınlardan biri, Ne olacak, korkmuyoruz, Allah koruyor diye tepki gösterdi.
Debboy Caddesi,Adana
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:55