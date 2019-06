ADANA Kasaplar ve Esnaf Odasından restoranlarda et denetimi

Kaynak: DHA

Kasaplar ve Esnaf Odasından restoranlarda et denetimiADANA Kasaplar ve Esnaf Odası, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla kentteki birçok restoranda kırmızı ve beyaz et denetimi yaptı.Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur koordinesinde gerçekleşen denetimlerde et yemekleri satan ve et reyonu bulunan işletmelerde etin içeriğine bakılarak bozulmuş ürün satılıp satılmadığı kontrol edildi. Bazı işletmelerde özellikle sıcak havalardan dolayı bozulmaya başlayan et ürünlerine baharat karıştırılarak kokmasının önlendiğinin altını çizen Başkan Yağmur, bu tür şok denetimlerle vatandaşın sağlıklı et tüketimini amaç edindiklerini belirtti. Kentteki birçok restoranda denetlemelerde bulunan ekip et ürünlerini sağlıklı muhafaza eden işletmeleri de onur belgesi vererek tebrik etti.