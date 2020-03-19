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ADANA Kasapta sahte dezenfektan ürünleri ele geçirildi

Kasapta sahte dezenfektan ürünleri ele geçirildiADANA'da, polis ekiplerince kasaba düzenlenen baskında, sahte dezenfektan ürünleri ele geçirildi.

19.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:06
Kasapta sahte dezenfektan ürünleri ele geçirildi
ADANA'da, polis ekiplerince kasaba düzenlenen baskında, sahte dezenfektan ürünleri ele geçirildi. Ürünlerin, koronavirüse karşı etkili olduğu yalanıyla satıldığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yeni açılacak kasabın soğutma dolaplarında, sahte dezenfektan ürünleri olduğu ihbarını aldı. İş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, soğutma dolabı içinde, piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş, sahte 3 bin 118 litre dezenfektan sprey, 2 bin 29 boş şişe, sahte etiket, alkol yoğunluk ölçer ve etil alkol ele geçirdi. İş yerinde 1 kişi ise gözaltına alındı. Dezenfektan spreylerin, koronavirüse karşı etkili olduğu yalanı söylenerek, satıldığı öne sürüldü. ADANA Kasapta sahte dezenfektan ürünleri ele geçirildi

Kaynak: DHA

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ADANA Kasapta sahte dezenfektan ürünleri ele geçirildi
Etiketler : Polis, Güncel

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