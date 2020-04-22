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ADANA Kavga anı cep telefonu kamerasında

Kavga anı cep telefonu kamerasındaADANA'da 2 kişinin kavga anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

22.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:59
Kavga anı cep telefonu kamerasında
ADANA'da 2 kişinin kavga anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay, Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını dikkate almayan 2 kişi, bilinmeyen nedenle kavga etti. Bu sırada çevreden geçen bir vatandaş, cep telefonunun kamerasıyla kavgayı görüntüledi. Bir süre birbirlerine tekme ve yumruklarla vuran taraflar, daha sonra bölgeden ayrılarak gözden kayboldu. ADANA Kavga anı cep telefonu kamerasında

Kaynak: DHA

Etiketler: kavga, Güncel , Haber
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