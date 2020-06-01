ADANA Kavgada boğazından bıçaklanan genç, yaralandı

Kavgada boğazından bıçaklanan genç, yaralandıGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından boğazından bıçaklanan Halil İbrahim Bilişik (19), ağır yaralandı.

01.06.2020 04:01 | Son Güncelleme: 01.06.2020 04:05
Kavgada boğazından bıçaklanan genç, yaralandı
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından boğazından bıçaklanan Halil İbrahim Bilişik (19), ağır yaralandı.
Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Bilişik, gece sokakta kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bilişik, boğazından bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan Bilişik ise arkadaşları tarafından otomobille Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Bilişik'in durumun ağır olduğu belirtildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. ADANA Kavgada boğazından bıçaklanan genç, yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, kavga, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
ABD’deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti Haber
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Diyarbakır’da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Ramazan Bayramı için Kastamonu’ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı Haber
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Soylu, 12 Nisan’da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
ABD’de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa ’terör örgütü’ kabul edilecek Haber
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek
56’lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Haberler››Güncel››ADANA Kavgada boğazından bıçaklanan genç, yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:01: ADANA Kavgada boğazından bıçaklanan genç, yaralandı - Haber 03:55: Son dakika haber! Kocaeli Rastgele ateş açınca kız arkadaşının yeğenini vurdu - Haber 03:49: Kırıkkale'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, şüpheliler kaçtıkları minibüsle 2 polise çarptı. - Haber 03:25: Libya Başbakanı Serrac, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefonda görüştü - Haber 03:17: BAHÇELİEVLER VE GAZİOSMANPAŞA'DA VATANDAŞLAR SOKAĞA AKIN ETTİ - Haber 00:53: Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü - Haber 00:47: İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu - Haber 23:39: Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı - Haberler 08:53: 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi - Magazin 01:20: ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi - Haberler