18 Mart 2019, 18:44
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Adana Kaymakam Söyledi, Hakim Bağlamayla Eşlik Etti

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 18 Mart Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen anma programında mülki ve askeri erkanın düeti damga vurdu.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 18 Mart Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen anma programında mülki ve askeri erkanın düeti damga vurdu.

Anma etkinliğinde İlçe Kaymakam Ferhat Atar Çanakkale türküsünü, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nuh Anacık kendi yazdığı Koca Seyit adlı şiiri okurken, Hakim Ali Önder Firik ise sazıyla eşlik etti. Duygulu anların yaşandığı anma programında konuşan Kaymakam Ferhat Atar, 'Bugün çok anlamlı bir gün. Bu güzel vatanımızı bize armağan eden şehitlerimizi ve gazilerimizi yad diyoruz. Onları birazcık anabildiysek ne mutlu bizeö dedi. Kaymakam Ferhat Atar program sonunda şehit ailelerine ve gazilere Türk Bayraklı pano hediye etti. Tufanbeyli, Ferhat ATAR, Adana, Güncel
Kaynak: DHA