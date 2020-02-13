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Adana kazı yapılan arazide üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirildi

Kazı yapılan arazide üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirildiADANA'da, polis izinsiz kazı yapılan araziye yaptığı baskında üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirdi.

13.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:47
Kazı yapılan arazide üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirildi
ADANA'da, polis izinsiz kazı yapılan araziye yaptığı baskında üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye giden polis, yaptığı araştırmada kazı yapılan yerde üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para geçirdi. Kazı yapan şüphelilerin kaçtığı olayda, soruşturma başlatılırken, kazılan alana merdivenle inildiğini saptandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)-
Adana kazı yapılan arazide üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirildi

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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