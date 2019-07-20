Haberler» Güncel» Haber

ADANA KENDİLERİNİ MİT VE TSK PERSONELİ OLARAK TANITIP, DOLANDIRMIŞLAR

ADANA'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli olarak tanıtıp vatandaşları işe yerleştirme bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

20.07.2019 10:37
ADANA'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli olarak tanıtıp vatandaşları işe yerleştirme bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.
İl Emniyeti Müdürlüğü'ne başvuran bir kişi, R.B.'nin kendisini Yarbay olarak tanıttığını ve askeri okul sınavına giren oğlunu astsubay yapacağını söyleyip, 25 bin lirasını aldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, B.Y. ve İ.T.'nin de kendilerini MİT elemanı olarak tanıttığını ve 1 kişiyi Adana'da MİT'te işe başlatma iddiasıyla 45 bin lira dolandırdığını saptadı. Harekete geçen polis, B.Y., İ.T. ve R.B.'yi yakaladı. Şüphelilerden R.B. ve B.Y. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, İ.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. ADANA KENDİLERİNİ MİT VE TSK PERSONELİ OLARAK TANITIP, DOLANDIRMIŞLAR
Kaynak: DHA
Adana, TSK, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:44   Başkan Ataç: "Özel çocuklarımıza sahip çıkmamız çok önemli"
10:44   Kayseri İtfaiyesi 6 ayda 2 bin 443 olaya müdahale etti
10:44   EDİRNE GURBETÇİ YOĞUNLUĞU, YUNAN VE BULGAR TURİSTİN EDİRNE'YE GELİŞİNİ AZALTTI
10:44   İZMİR FETÖ İLE KORKUTTUKLARI KADINA 5 MİLYON LİRALIK VİLLASINI SATTIRDILAR
10:44   ANTALYA GÖRME ENGELLİ MERVE'NİN YKS BAŞARISI
10:44   ANTALYA OĞLU 9 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLEN ANNENİN FERYADI ADALET İSTİYORUM
10:44   ANTALYA SİDE ANTİK TİYATRO'DAKİ 'KONTEYNER TUVALETE' ELEŞTİRİ