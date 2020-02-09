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Adana kendisine dönmeyen eski sevgilisinin otomobilini yaktı,çok sevdiğim için yaptım dedi

Kendisine dönmeyen eski sevgilisinin otomobilini yaktı, "Çok sevdiğim için yaptım" dediADANA'da Mahmut Ç. (38), yeniden bir araya gelme teklifine olumsuz yanıt veren sevgilisinin park halindeki otomobilini üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

09.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 09.02.2020 10:33
Kendisine dönmeyen eski sevgilisinin otomobilini yaktı, "Çok sevdiğim için yaptım" dedi
ADANA'da Mahmut Ç. (38), yeniden bir araya gelme teklifine olumsuz yanıt veren sevgilisinin park halindeki otomobilini üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Gözaltına alınan Mahmut Ç., polisteki ifadesinde, "Çok sevdiğim için yaptım, pişmanım" dedi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Ç., bir süre önce kendisinden ayrılan Esra Ç.'ye (34), yeniden bir araya gelme teklifinde bulundu. Ancak Esra Ç., bu teklife olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Mahmut Ç., Esra Ç.?nin evinin önüne gitti. Mahmut Ç., burada, eski sevgilisinin park halindeki otomobilinin üzerine benzin dökerekateşe verdi. Otomobilin yandığını gören çevre sakinleri, itfaiyeye verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Aracın kullanılmaz hale geldiği olay, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
ÇOK SEVDİĞİNDEN YAPMIŞ
Esra Ç.?nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilerek ifadesi alınan Mahmut Ç.?nin, "Onu çok sevdiğim için yaptım. Beni terk ettiğinden dolayı onun canını acıtmak için otomobilini yaktım. Pişmanım" dediği öğrenildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Ç., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana kendisine dönmeyen eski sevgilisinin otomobilini yaktı,çok sevdiğim için yaptım dedi

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Kaynak: DHA


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