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Adana kendisini babasına şikayet eden komşusunun otomobilini kundakladı

Kendisini babasına şikayet eden komşusunun otomobilini kundakladıADANA'da birkaç gün önce hırsızlık için girdiği evde yakalanan şüpheli S.D., ev sahibi Mehmet Ok'un otomobilini kundakladı.

10.01.2020 07:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 07:09
Kendisini babasına şikayet eden komşusunun otomobilini kundakladı
ADANA'da birkaç gün önce hırsızlık için girdiği evde yakalanan şüpheli S.D., ev sahibi Mehmet Ok'un otomobilini kundakladı. Kundaklama anı, bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gün önce gece saatlerinde aynı mahallede oturan S.D. isimli kişi, hırsızlık amacıyla Mehmet Ok'un evine girdi. Şüpheli, Ok'un kızı tarafından fark edilince kaçtı. Gündüz saatlerinde S.D.'nin babasına durumu anlatan Ok, daha sonra otomobilini cadde üzerine park edip, evine çıktı. Bitişik evde oturan Ok'un kuzeni, saat 04.00 sıralarında kuzeninin otomobilinin yandığını görüp, durumu itfaiyeye bildirdi, sonra da Ok'u uyandırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. Daha sonra komşusunun güvenlik kamerasını inceleyen polis, otomobilin S.D. tarafından kundaklandığını tespit etti. Şüphelinin daha önce hırsız amacıyla evine girdiğini belirten Ok, "Baktık bizim mahallenin çocuğu. Arkasından koştuk ama yakalayamadık. Sabah gittim babasına söyledim. Oğlun böyle böyle yaptı dedim. O da 'ben ona kızarım' dedi. Demek kızmış ki bu gece de gelip arabayı yakmış. Kamera görüntüsünden de o olduğu tespit edildi" dedi. Bölgeyi abluka altına alan polis, özel harekat polislerinin de desteğiyle şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Adana kendisini babasına şikayet eden komşusunun otomobilini kundakladı

Adana Yüregir, Mehmet Ok, Güncel

Kaynak: DHA


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