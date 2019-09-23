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Adana Kent Konseyinde yeni dönem

Adana Kent Konseyi seçimli genel kurul ile yeni başkanını ve yürütme kurulu üyelerini belirledi.

23.09.2019 10:54Adana Kent Konseyinde yeni dönem
Adana Kent Konseyi seçimli genel kurul ile yeni başkanını ve yürütme kurulu üyelerini belirledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleşen genel kurula Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana Kent Konseyi Genel Kurul üyeleri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı konuşmada, bir şehrin yönetiminde şeffaf demokratikleşme yolunda kent konseylerinin işlevlerinin çok önemli olduğunu belirterek, yeni seçilecek konsey başkanı ve yürütme kurulu üyelerine başarılar diledi.

Daha sonra yapılan seçimle Adana Kent Konseyi Başkanlığına Haşmet Biçer seçildi. Biçer, teşekkür konuşmasında, "Önümüzdeki dönemde Adana için stratejik planlamalar ile gerek meclislerimiz gerekse alt çalışma gruplarımız ile birlikte çoğulcu katılımcı demokratik bir yönetim anlayışımız ile kentimize dair güzel ve faydalı projelere hep birlikte imza atacağız" dedi.

Haşmet Biçer başkanlığındaki Adana Kent Konseyi Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ahmet Karataş, Alper Tansel, Atilla Menevşe, Berrin Ünlü, Elife Müftüoğlu, Hülya Yılmaz, İlker Şimşek, Mehmet Çelik, Mehmet Edip Gülnar, Nesrin Göçhan, Nihat Köse, Nihat Sözütek, Ozan Veli Tüzün, Selahattin Menteş, Süheyla Gergin, Veli Küçük, Yakup Kutluca, Yasemin Yılmaz, Zafer Yeğenoğlu ve Zeki Kıvanç." - ADANA

Adana Kent Konseyi, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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