ADANA Kimlik kartını unutanların imdadına polis yetişti

Kimlik kartını unutanların imdadına polis yetiştiADANA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kimlikleri yanlarında olmadığı için giremeyen öğrencileri polis ekipleri nüfus müdürlüklerine götürerek geçici kimlik belgesi alıp sınavlarına girmelerini sağladı.

27.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:37
Kimlik kartını unutanların imdadına polis yetişti
ADANA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kimlikleri yanlarında olmadığı için giremeyen öğrencileri polis ekipleri nüfus müdürlüklerine götürerek geçici kimlik belgesi alıp sınavlarına girmelerini sağladı.
Ülkede 2 milyon 437 bin 119 kişinin başvurduğu YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başladı. Adana'da çok sayıda aday, kimlik kartlarını getirmeyi unuttukları gerekçesiyle sınav salonlarına alınmadı. Zamanla yarışan adayların imdadına polisler yetişti. Polis araçlarıyla ilgili nüfus müdürlüklerine götürülen adaylar, geçici kimlik belgesi aldıktan sonra yine polis araçlarıyla sınava girecekleri okullara götürüldü. Okullarda bekleyen aday yakınlarının ise sosyal mesafe kuralına büyük oranda uyduğu görüldü. ADANA Kimlik kartını unutanların imdadına polis yetişti

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Bir insanın emeği bu kadar kolay heba olmamalı! Sınava alınmama sebebi ’pes’ dedirtti Güncel
Bir insanın emeği bu kadar kolay heba olmamalı! Sınava alınmama sebebi "pes" dedirtti
ATV’de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Medya
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 3. Sayfa
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı Yaşam
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi Ekonomi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Haberler››Güncel››ADANA Kimlik kartını unutanların imdadına polis yetişti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:33: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende" paylaşımı - Haber 14:33: Sınav başladı, Aydın sessizliğe büründü - Haber 14:31: Maltepe Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere maske ve su - Haber 14:31: Hurda otobüs engelliler için kafeteryaya dönüştürüldü - Haber 14:29: BARTIN Köyde yağmurda oluşan çukurlar korkutuyor - Haber 12:53: Bir insanın emeği bu kadar kolay heba olmamalı! Sınava alınmama sebebi "pes" dedirtti - Haber 12:12: İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi - Haberler 10:37: Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni - Haber 01:12: Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti - Haberler