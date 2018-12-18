Adana Kişisel Bakım Kozmetik Fuarları, Ziyaretçilerin Büyük İlgisi İle Sona Erdi

TÜYAP Adana tarafından Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Adana Organize Sanayi Bölgesi, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu ve Çukurova Fuarcılık A.Ş. destekleri ile 13 - 16 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen Fuarlar, evlilik hazırlığı yapan ve evini yenileyecek çiftlere büyük kolaylık sağladı.

Evlilik hazırlıkları yapanlar için oldukça yoğun ve yorucu geçen süreci kolaylaştıran, Adana 3. EV'leniyoruz ve Kişisel Bakım Kozmetik Fuarları, 4 gün boyunca tüm düğün ihtiyaçlarını tek bir çatı altında topladı.

Adana 3. EV'leniyoruz ve Kişisel Bakım Kozmetik Fuarları, 2019 evlilik modasına da mercek tutarken, TÜYAP Adana Sahnesi'nde düzenlenen defileler, kına geceleri, düğün dansı gösterimleri, bando, son trend gelin saçı modelleri, son moda gelinlikler ile adeta bir festivale dönüştü.

Adana Kuaförler Odası'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği saç şovunda birbirinden farklı ustalar tüm hünerlerini sergilediler. Birbirinden ilginç tasarımların ortaya çıktığı etkinlikte, saç tasarımlarıyla şov yapan kuaförler ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Katılımcıların ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile son bulan Adana EV'leniyoruz ve Kişisel Bakım Kozmetik Fuarları, 12-15 Aralık 2019 yılında dördüncü kez ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: Bültenler