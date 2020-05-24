ADANA Kısıtlamaya uymadı, çalıntı motosikletle kaza yapıp, yaralandı

Kısıtlamaya uymadı, çalıntı motosikletle kaza yapıp, yaralandıADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Polat Ç. (17), çalıntı motosiklet ile kaza yapıp, yaralandı.

24.05.2020 04:39 | Son Güncelleme: 24.05.2020 04:43
Kısıtlamaya uymadı, çalıntı motosikletle kaza yapıp, yaralandı
ADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Polat Ç. (17), çalıntı motosiklet ile kaza yapıp, yaralandı. Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi Şehit jandarma Er Fikret Aslan Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında devrilmiş motosiklet ve yanında da bir gencin yattığını gören site bekçileri, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Kaza yerine sevk edilen polis ekibinin yaptığı kontrolde, motosikletin 5 gün önce çalındığı tespit edildi. Sol bacağından yaralanan motosiklet sürücüsü Polat Ç., olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Motosiklet, sahibine teslim edilmek için Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürülürken, tedavisi devam eden Polat Ç. hakkında hem çalıntı motosiklet, hem de sokağa çıkma kısıtlaması uymamaktan yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. ADANA Kısıtlamaya uymadı, çalıntı motosikletle kaza yapıp, yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana Yüregir, Motosiklet, Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Cübbeli Ahmet’ten Alparslan Kuytul’a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun? Haber
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı Haber
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Haberler››Güncel››ADANA Kısıtlamaya uymadı, çalıntı motosikletle kaza yapıp, yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:39: ADANA Kısıtlamaya uymadı, çalıntı motosikletle kaza yapıp, yaralandı - Haber 04:31: ANTALYA Kaş orman yangını - Haber 04:29: Endonezya'da Kovid-19 gölgesinde Ramazan Bayramı - Haber 04:13: Afganistan'da Taliban ile hükümet arasında ateşkes ilan edildi - Haber 04:01: Nijerya'da üç günde silahlı çete üyesi 135 kişi öldürüldü - Haber 00:00: Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun? - Haber 23:48: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz - Haber 23:30: Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu - Haber 15:28: Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı - Magazin 12:10: Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti - Magazin