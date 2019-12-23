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Adana kız arkadaşını otomobilde bıçakladı, linçten kurtuldu

Kız arkadaşını otomobilde bıçakladı, linçten kurtulduADANA'da M.K. (38) sevgilisi Neslihan A.'nın (34) yolunu kesip, direksiyon başında bıçakladı.

23.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:43
Kız arkadaşını otomobilde bıçakladı, linçten kurtuldu
ADANA'da M.K. (38) sevgilisi Neslihan A.'nın (34) yolunu kesip, direksiyon başında bıçakladı. Çaresiz kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, saldırgana linç girişiminde bulundu.
Olay, Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir medikal firmasının sahibi olduğu öğrenilen Neslihan A., otomobiliyle seyir halindeyken yolu erkek arkadaşı M.K. tarafından kesildi. Araçtan inip, direksiyon başındaki kız arkadaşıyla henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başlayan M.K, yanında getirdiği bıçakla Neslihan A.'yı dili, boğazı ve karnından bıçakladı.
YARDIM ÇIĞLIĞI
Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışırken çevredekilerden yardım isteyen Neslihan A.'ya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan M.K., çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak dövüldü. Ağır yaralanan Neslihan A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çevredekiler tarafından linç girişiminde bulunulan saldırgan M.K da ambulansla alınarak hastaneye götürüldü.
GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ
Saldırgan M.K.'nın aracından inip, Neslihan A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı anlar çevredeki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Neslihan A.'nın çaresiz bir şekilde çevredekilerden yardım istediği anlar, görüntülere yansıdı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırgan M.K, tedavisinin ardından gözaltına alınarak işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürülecek.
Adana kız arkadaşını otomobilde bıçakladı, linçten kurtuldu

Mavi Bulvar, Güncel

Kaynak: DHA


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