Kız arkadaşının evini karıştıran alkollü adam, yanlış daireye 11 el ateş etti

Adana'da alkol alan Abdullah Tekayak (27), kendisini terk eden kız arkadaşı Ülker Ş'nin (26) oturduğu siteye gitti. Ülker Ş'nin oturduğu daireyi şaşıran Tekayak, alt kattaki Fatem Ş'nin evinin giriş kapısına 11 el ateş edip kaçtı.

9 Şubat'ta Seyhan ilçesi Pınar mahallesinde meydana gelen olayda, Abdullah Tekayak, kendisini terk eden kız arkadaşı Ülker Ş.'ye yeniden bir araya gelme teklifinde bulundu. Ancak Ülker Ş, bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunu içine sindiremeyen Abdullah Tekayak, alkol aldıktan sonra Ülker Ş.'nin yaşadığı siteye gitti. Burada daireleri karıştıran Tekayak, yanındaki tabancayla Ülker Ş'nin alt kattaki komşusu Fatem Ş'nin (46) dairesinin giriş kapısına 11 el ateş edip kaçtı.

BAŞKA BİR EVE DAHA SALDIRDI

Abdullah Tekayak, daha sonra arkadaşı Yusuf K. (26) ve onun dini nikahla birlikte yaşadığı Çilem K. (24) ile buluştu. 3 kişi, Çilem K'yi taciz ettiği öne sürülen Sadim K'nin Aydınlar mahallesindeki evine gitti. Abdullah Tekayak, burada da Sadim K'nin evine 3 el ateş edip otoparktaki otomobiline de zarar verdi.

YAKALANIP TUTUKLANDILAR

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Kameralardan Sadim K'nin evine ateş açan kişinin Abdullah Tekayak olduğu belirlendi. Polis, şüpheliler Abdullah Tekayak, Çilem Korkmaz ve Yusuf Keskin'i suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.