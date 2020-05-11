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ADANA Kocasını Anneler Günü'nü kutlamadı diye vurmuş

Kocasını Anneler Günü'nü kutlamadı diye vurmuşAdana'da, Gizem A.'nın (28) eşi Cengiz A.'yı (49), Anneler Günü'nü kutlamadığı için tabancayla vurup, yaraladığı ortaya çıktı.

11.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:28
Kocasını Anneler Günü'nü kutlamadı diye vurmuş
Adana'da, Gizem A.'nın (28) eşi Cengiz A.'yı (49), Anneler Günü'nü kutlamadığı için tabancayla vurup, yaraladığı ortaya çıktı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Gizem A., eşi Cengiz A. ile Anneler Günü'nü kutlamadığı gerekçesiyle tartıştı. İddiaya göre, uzman çavuş Cengiz A., beylik tabancasını çekip, eşini tehdit etti. Daha sonra koltuğa bıraktığı tabancayı Gizem A. alıp, eşine doğrulttu.
Cengiz A., eşinin elinden tabancayı almaya çalıştı. Bu sırada Cengiz A., göğsünden vurularak, yaralandı. Gizem A. ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Gizem A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çiftin, 2'nci evliliklerini yaptıkları ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocuğu olduğu öğrenildi.
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ADANA Kocasını Anneler Günü’nü kutlamadı diye vurmuş

Kaynak: DHA

Etiketler: Anneler Günü, Adana, Güncel, Haber

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