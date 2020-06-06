ADANA Kontrolden çıkan otomobil dorseye çarptı 2 ölü

Kontrolden çıkan otomobil dorseye çarptı 2 ölüADANA'da su birikintisine giren otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dorseye çarptı.

06.06.2020 03:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 03:21
Kontrolden çıkan otomobil dorseye çarptı 2 ölü
ADANA'da su birikintisine giren otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dorseye çarptı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İstirahatli olduğu belirtilen mahalle bekçisi Muhammet Ali Öksüz'ün kullandığı 01 ADF 022 plakalı otomobil, iddiaya göre çiftçilerin tarla sulamak için kullandığı drenaj suyunun yola taşması sonucu oluşan su birikintisinden geçtiği sırada kontrolden çıktı. Yol kenarına bırakılan dorseye çaptan otomobildeki Öksüz ile yanındaki arkadaşı Önder Büyükçiçek, araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından otomobilden çıkartılan Öksüz ve Büyükçiçek'in öldüğü belirlendi. Polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. ADANA Kontrolden çıkan otomobil dorseye çarptı 2 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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