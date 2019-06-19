19.06.2019 18:53
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ADANA Köpeğine sokak kedisini parçalattı

Köpeğine sokak kedisini parçalattıADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin pitbull cinsi köpeğine sokak kedisini parçalatması tepki çekti.

Köpeğine sokak kedisini parçalattı
ADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin pitbull cinsi köpeğine sokak kedisini parçalatması tepki çekti.
Olay, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, pitbull cinsi köpeğine bir sokak kedisini parçalattı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay anının görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine hayvanseverler Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ihbarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.ADANA Köpeğine sokak kedisini parçalattı
Kaynak: DHA
Adana, Güncel

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