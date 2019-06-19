19.06.2019 19:36
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ADANA Köpeğine, sokak kedisini parçalattı

Köpeğine, sokak kedisini parçalattı (2)ŞÜPHELİLER YAKALANDIAdana'da sokak kedisini parçalayan pitbull cinsi köpeğin sahibi D.M.S. (19) ile bu sırada yanında bulunan arkadaşı B.F. (20) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Köpeğine, sokak kedisini parçalattı (2)
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Adana'da sokak kedisini parçalayan pitbull cinsi köpeğin sahibi D.M.S. (19) ile bu sırada yanında bulunan arkadaşı B.F. (20) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen D.M.S., köpeğini kasten sokak kedisine saldırtmadığını savunarak, "Ben de bir hayvanseverim fakat köpeği yeni aldığım için kediye saldıran köpeğime müdahalede bulunamadım. Ben de korktum" dedi. D.M.S., ile B.F., Denizli Polis Merkezi'ne götürüldü.ADANA Köpeğine, sokak kedisini parçalattı
Kaynak: DHA
Polis, Adana, Güncel

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