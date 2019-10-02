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Adana korna çalan sürücüyü bıçaklayan zanlı yakalandı

Korna çalan sürücüyü bıçaklayan zanlı yakalandıAdana'da trafikte tartıştığı M.K.'yi (25) kız arkadaşının gözü önünde bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçan özel güvenlik görevlisi S.E. (33), yakalandı.

02.10.2019 12:10Adana korna çalan sürücüyü bıçaklayan zanlı yakalandı
Korna çalan sürücüyü bıçaklayan zanlı yakalandı
Adana'da trafikte tartıştığı M.K.'yi (25) kız arkadaşının gözü önünde bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçan özel güvenlik görevlisi S.E. (33), yakalandı. S.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 1 ay önce meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle trafikte ilerleyen özel güvenlik görevlisi S.E.'ye, arkasından gelen otomobil sürücüsü M.K. yol vermesi için korna çaldı. İkili arasında sözlü tartışma başladı.
Motosikletinden inen S.E., bıçak çekip, yanında kız arkadaşı olan M.K.'ye sapladı. Ardından da kaçtı. M.K. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Babasının polis memuru olduğu öğrenilen M.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olaydan sonra kayıplara karışan S.E., polis ekiplerince yakalandı. S.E., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edilediği adliyede tutuklandı.

Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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