ADANA KORONAVİRÜS KALP HASTALARINI KORKUTTU

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerafettin Demir, koronavirüs kapma korkusu yüzünden hastaneye gelmek isteyen kalp hastası kişilerin sayısında yüzde 25'lik azalma olduğunu, tedaviye gelmeyen kişilerde ise kalıcı kalp hasarlarının oluştuğunu söyledi.

27.06.2020 08:28 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:42
ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerafettin Demir, koronavirüs kapma korkusu yüzünden hastaneye gelmek isteyen kalp hastası kişilerin sayısında yüzde 25'lik azalma olduğunu, tedaviye gelmeyen kişilerde ise kalıcı kalp hasarlarının oluştuğunu söyledi.
Koronavirüs salgını sürecinde hastanelerde virüs kapma endişesi taşıyan pek çok hastanın acil durumlarda hastanelere başvurmadığını söyleyen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerafettin Demir, kalp krizi belirtileri başlayan kişilerde bu endişenin ölümcül sonuçlara ve kalıcı kalp hasarlarına yol açtığını söyledi. Göğüs ağrısı olan birçok gerçek kalp krizi hastasının evde ağrının geçmesini beklediğini vurgulayan Demir, şunları anlattı:
"Pandemi sürecinde koronavirüs salgınına yakalanma endişesi duyan, kalp hastası kişilerin hastaneye gelmekten çekiniyor. Hastalar yaşadıkları ağrı ve kalp sıkışmalarının evde geçmesini bekliyor ki, bu çok riskli bir durum. Anında müdahale edilmez ise insan vücudunda kalıcı kalp hasarı oluşabilir. Kendi hastanemiz verilerine dayanarak yaptığımız bir bilimsel çalışmada önceki dönemlere göre pandemi sürecinde hastanemizde kalp krizi başvurularında yüzde 25'lik bir azalma olduğunu saptadık. Hastane başvurusundan kaçınan hastalarda ölüm ve kalıcı kalp hasarı oluşmuş olabilir. Bu hastalar erken müdahalelerde kurtarılma oranlarını düşürüyor."
Demir, hastanelerin çoğunda koronavirüs hastalarının diğer hastalardan izole bölümlerde tedavi edildiğini sözlerine ekledi. ADANA KORONAVİRÜS KALP HASTALARINI KORKUTTU

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Adana, Güncel, Haber

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