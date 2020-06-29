ADANA Koronavirüs salgını güneş paneli sistemlerine ilgiyi artırdı

Koronavirüs salgını güneş paneli sistemlerine ilgiyi artırdıADANA'da güneş panelleri kurulumu yaparak elektrik enerjisi üretimi yapan Nuh Kar, koronavirüs salgınında insanların çevreye verdikleri zararın boyutlarını daha iyi gördüğünü belirterek, "Eve, iş yerlerine güneş enerjisi paneli...

29.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:00
Koronavirüs salgını güneş paneli sistemlerine ilgiyi artırdı
ADANA'da güneş panelleri kurulumu yaparak elektrik enerjisi üretimi yapan Nuh Kar, koronavirüs salgınında insanların çevreye verdikleri zararın boyutlarını daha iyi gördüğünü belirterek, "Eve, iş yerlerine güneş enerjisi paneli kurdurmak isteyenlerin sayısı yüzde 30 arttı" dedi.
Kentte güneş panelleri kurulumu yaparak elektrik enerjisi üretimi yapan Nuh Kar, yenilenebilir güneş panellerinin ekonomik ve çevresel boyutlarının koronavirüs salgını döneminde daha iyi anlaşıldığını söyledi. Ülkede son dönemde sayısı giderek artan güneş enerjisi panellerinin, artık evlerde de kullanılmaya başlandığını söyleyen Kar, "En önemlisi çevresel ve ekonomik etkisi, pandemi döneminde bunu çok iyi hissettik. Evde kaldığımız sürede doğa kendisini yenilemeye başladı ve biz çevreye verdiğimiz zararı daha iyi gördük. Artık dünyaya zarar vermemek için doğal enerjiye yöneliyoruz. Bir diğer sebebi ekonomik olması. Koronavirüs salgınından sonra işlerimiz yüzde 30 arttı. Artık kişiler evlerine bile güneş enerjisi paneli kurmak istiyor. Evine 5 kilovat sistem kuran bir aile ayda 300-400 liralık elektriği bedava kullanabilir" dedi.
75 BİN LİRALIK BEDAVA ELEKTİRİK
Kentte bulunan önemli bir tarım ve hayvancılık işletmesine kurulan 400 bin dolarlık sistemin, ayda 75 bin liralık elektrik ürettiğini anlatan Kar, "Bu işletmeye 2 yıl önce güneş enerjisi sistemi kurduk. 400 bin dolarlık sistem yaklaşık 4 yılda kendisini amorti edecek" diye konuştu.
İşletme sahibi Ali Acembekiroğlu ise şunları söyledi:
"10 yıldır düve, damızlık ve süt işletmesi yapan bir firmayız. Adana bölgesi güneşin oldukça verimli olduğu bir yer. 900 dönüme kurulu bir tarım işletmesiyiz. 2 bine yakın büyükbaş hayvanımız var. Üretimimizi doğal yoldan yaparken, enerjimizi de doğal yolla üretelim istedik. 500 kilovat enerji üretimimiz var, bu da ayda 75 bin liraya denk geliyor. Yılda 800-900 bin lira bizim için çok büyük tasarruf. Biz elektriği bedava kullanıyoruz, ayrıca doğaya hiçbir zarar vermiyoruz. Güneş paneli olmasa enerjimizi doğayı kirleten kaynaklardan alacağız. Ekonomik bir yatırım, 400 bin dolar verdik, ortalama 4 yılda bu parayı geri alacağız" dedi. ADANA Koronavirüs salgını güneş paneli sistemlerine ilgiyi artırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Dünya
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Güncel
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 3. Sayfa
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Sakarya’da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Güncel
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Dünya
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
İbrahim Tatlıses’in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram’ı salladı Magazin
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor Spor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan’ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu Magazin
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Haberler››Güncel››ADANA Koronavirüs salgını güneş paneli sistemlerine ilgiyi artırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:40: Tarlasında gördüğü 2,5 metrelik yılanı eliyle yakalayıp poz verdi - Haber 10:40: Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haber 10:37: Son dakika! Mersin'de yayla sezonu başladı asfalt çalışmaları hız kazandı - Haber 10:34: Osmanlı Ocakları üyesi Canpolat dualarla anıldı - Haber 10:32: Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 bin 345 oldu - Haber 10:32: Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor - Haber 09:49: İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı - Magazin 09:29: Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Haber 08:54: Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti - Haberler 07:56: Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu - Magazin