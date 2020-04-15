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ADANA Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen kişi, güvenlik görevlilerine saldırdı

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen kişi, güvenlik görevlilerine saldırdıADANA'da, koronavirüs şüphesiyle getirildiği hastanede yapılan testin sonucu beklenirken gözlem odasından kapı önüne çıkan L.K., kendisini uyaran 2 güvenlik görevlisine saldırdı.

15.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:05
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen kişi, güvenlik görevlilerine saldırdı
ADANA'da, koronavirüs şüphesiyle getirildiği hastanede yapılan testin sonucu beklenirken gözlem odasından kapı önüne çıkan L.K., kendisini uyaran 2 güvenlik görevlisine saldırdı.
Çukurova Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, L.K. koronavirüs şüphesiyle acil servise getirildi. L.K. yapılan test sonucu beklenirken gözlem odasına alındı. Ancak kısa süre sonra acil servis kapısına çıktı. Kendisini içeride kalması ve maske takması yönünde uyaran 2 güvenlik görevlisine "Ben içeride kalacaksam siz de kalın. Ben de korona varsa size de bulaşsın" diyerek tepki gösterdi. Öksüren L.K. ile görevliler arasında tartışma çıktı.
Güvenlik görevlilerini darp eden L.K., polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Gözetim altında tutulan L.K., test sonucunun negatif çıkması halinde gözaltına alınarak, Fatih Polis Merkezi'ne götürülecek. Güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, darp raporu aldı. ADANA Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen kişi, güvenlik görevlilerine saldırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Acil Servis, Koronavirüs, Polis, Güncel
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