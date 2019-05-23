Adana Koruyucu Aileler, Çocukları ve Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklar İftarda Buluştu

Kaynak: DHA

Adana'da koruyucu aileler, çocukları ve sevgi evlerinde kalan çocuklar Adana Kamu Müteahhitleri Derneği'nin (AKAMDER) düzenlediği 13'üncü Geleneksel İftar Yemeği'nde buluştu.AKAMDER'in düzenlediği 13'üncü Geleneksel İftar Yemeği, kentteki bir restoranda düzenlendi. İftar yemeğine Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı, ilçe kaymakamları, AKAMDER üyeleri, koruyucu aileler, çocukları ve kentteki sevgi evlerinde kalan çocuklar katıldı. İftar öncesi konuşan AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, geleneksel iftar etkinliğinin her yıl büyüdüğünü belirterek, Şüphesiz çocuklar geleceğimizdir. Koruyucu anne ve babalarımız, sevgi evlerindeki kardeşlerimiz, siz öyle hizmet veriyorsunuz ki verdiğiniz sevgi ve şefkat önce hakka, sonra devletimize, çocuklarımızın umutlarına verdiğiniz en kıymetli hizmettirö dedi.Adana Valisi Mahmut Demirtaş da iftar etkinliğini düzenlediği için AKAMDER'e teşekkür ederek, Sevgili çocuklar, sizler, her şeyin en iyisine, en güzeline layıksınız. Bizim en kıymetli hazinemiz, sizlersiniz. Sizlerin sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu, mutlu bireyler olarak toplumda yer almanız için, devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla sizlerin yanındadır. Sizler de hem ailelerimizin hem de devletimizin verdiği emekleri karşılıksız bırakmayın ve bizleri yeni başarı hikayeleri ile gururlandırın. Sizlere güveniyor, inanıyor ve sonuna kadar desteklediğimizi bilmenizi istiyorumö diye konuştu. Konuşmaların ardından iş adamları Osman Çevik, Mehmet Deveci ve Mustafa Şahbaz'a katkıları nedeniyle Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından plaket verildi. Etkinlikte animatörler tarafından çocukların yüzleri boyandı, eğlenceli oyunlar oynandı. İftar programı, hacıvat ve karagöz gösterisinin ardından son buldu.