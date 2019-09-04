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Adana kovan çalarken arı sokması sonucu öldü

Kovan çalarken arı sokması sonucu öldüAdana'da 3 çocuk babası Eyyüp D. (28), çok sayıda arının sokması sonucu hayatını kaybetti.

04.09.2019 10:57 Adana kovan çalarken arı sokması sonucu öldü
Kovan çalarken arı sokması sonucu öldü
Adana'da 3 çocuk babası Eyyüp D. (28), çok sayıda arının sokması sonucu hayatını kaybetti. Eyyüp D.'nin kovan çalmak isterken arıların saldırısına uğradığı öne sürüldü.
İddiaya göre, Eyyüp D., Yumurtalık ilçesi Tepeli Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan arı kovanlarını sabaha karşı bölgeye gelerek çalmak istedi. Ancak kovanlar devrildi ve Eyyüp D., arıların saldırısına uğradı. Çok sayıda arı tarafından sokulan Eyyüp D., fenalaştı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla kent merkezindeki özel hastaneye kaldırılan Eyyüp D., yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Eyyüp D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel

Kaynak: DHA

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