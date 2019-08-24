Haberler» Güncel» Haber

ADANA Kozan'da 5 dönüm kızılçam kül oldu

Kozan'da 5 dönüm kızılçam kül olduAdana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, orman ekiplerince sabah saatlerinde söndürüldü.

24.08.2019 15:20
ADANA Kozan'da 5 dönüm kızılçam kül oldu
Kozan'da 5 dönüm kızılçam kül oldu
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, orman ekiplerince sabah saatlerinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
Kozan ilçesi Henüzçakırı Mahallesi Kuşçular mevkisindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı ve alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi. 45 kişilik personelin 8 arazöz, 5 su tankı ile müdahale ettiği yangın, sabah saatlerinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.
ADANA Kozan'da 5 dönüm kızılçam kül oldu

Adana, Sabah, Kozan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:16   (görüntülü) lösemili yasemin'den, hastalıkla mücadele eden akranlarına destek
16:16   Erciş'te istişare toplantısı
16:15   Nevzat Özkan: "Yeni Ufuklar Derneği, fikirleri ileriye taşımak için bir güç birliğidir"
16:15   Başkan Sarıkurt: "Herkesin 'iyi ki Çorlu'da yaşıyorum' diyeceği bir Çorlu için yola çıktık"
16:15   Lösemili Yasemin'den, hastalıkla mücadele eden akranlarına destek
16:14   "Dijital dünyanın eğitim modeli; Anadolu 5.0"
16:14   Emine Bulut cinayeti